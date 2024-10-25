Путин пошутил о «взрывной» реакции Запада на свои слова о КНДР
Путин о реакции Запада на слова о КНДР: Главное, чтобы осколки далеко не летели
Приветственные плакаты с Путиным в Пхеньяне. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин иронично прокомментировал «взрывную» реакцию Запада и Киева на свои слова о партнёрском договоре с КНДР, который предусматривает, в том числе, военную помощь.
«Не знаю, какой там «взрыв», главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это всё и осело от этого взрыва», — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия».
Накануне, во время общения со СМИ стран БРИКС на саммите в Казани, президент России прокомментировал опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые на Западе выдаются как «доказательства» присутствия в России военных из КНДР. Тогда Путин ответил, что «снимки — вещь серьёзная».
Напомним, что лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын ещё в июне подписали Договор о всестороннем стратегическом партнёрстве, этот документ 14 октября был направлен в Госдуму и был ратифицирован 24 октября. Документ, в частности, предусматривает незамедлительную помощь, в том числе военную, в случае, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.