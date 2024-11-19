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19 ноября, 02:45

Президента Парагвая госпитализировали с саммита G20 из-за ухудшения самочувствия

Сантьяго Пенья и Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20. Обложка © X / Presidencia Paraguay

Сантьяго Пенья и Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20. Обложка © X / Presidencia Paraguay

Президент Парагвая Сантьяго Пенья обратился за медпомощью из-за ухудшения самочувствия на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. О госпитализации политика со ссылкой на бюллетень больницы Самаритано сообщила его пресс-служба.

По данным газеты Ultima Hora, глава государства пожаловался на боль в области сердца.

«Сегодня вечером (18 ноября) в отделение поступил господин Сантьяго Пенья, президент Парагвая. Во второй половине дня пациент почувствовал себя плохо и на всякий случай отправился в больницу на диагностическое обследование. Глава государства чувствует себя хорошо, нынешнее состояние его здоровья стабильное», — сказано в документе.

В Бразилии стартовал саммит G20
В Бразилии стартовал саммит G20

Госпитализация 18 ноября потребовалась и 75-летнему дрессировщику кошек Юрию Куклачёву. Артисту предстоит пройти полное обследование и курс терапии после перенесённого несколькими месяцами ранее инфаркта.

Илья Пушкарев
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