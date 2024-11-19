Президента Парагвая госпитализировали с саммита G20 из-за ухудшения самочувствия

Президент Парагвая Сантьяго Пенья обратился за медпомощью из-за ухудшения самочувствия на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. О госпитализации политика со ссылкой на бюллетень больницы Самаритано сообщила его пресс-служба.

«Сегодня вечером (18 ноября) в отделение поступил господин Сантьяго Пенья, президент Парагвая. Во второй половине дня пациент почувствовал себя плохо и на всякий случай отправился в больницу на диагностическое обследование. Глава государства чувствует себя хорошо, нынешнее состояние его здоровья стабильное», — сказано в документе.