Президента Парагвая госпитализировали с саммита G20 из-за ухудшения самочувствия
Сантьяго Пенья и Луис Инасиу Лула да Силва на саммите G20. Обложка © X / Presidencia Paraguay
Президент Парагвая Сантьяго Пенья обратился за медпомощью из-за ухудшения самочувствия на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. О госпитализации политика со ссылкой на бюллетень больницы Самаритано сообщила его пресс-служба.
По данным газеты Ultima Hora, глава государства пожаловался на боль в области сердца.
«Сегодня вечером (18 ноября) в отделение поступил господин Сантьяго Пенья, президент Парагвая. Во второй половине дня пациент почувствовал себя плохо и на всякий случай отправился в больницу на диагностическое обследование. Глава государства чувствует себя хорошо, нынешнее состояние его здоровья стабильное», — сказано в документе.
Госпитализация 18 ноября потребовалась и 75-летнему дрессировщику кошек Юрию Куклачёву. Артисту предстоит пройти полное обследование и курс терапии после перенесённого несколькими месяцами ранее инфаркта.