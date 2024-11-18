Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:10

Юрий Куклачёв госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем

Юрий Куклачёв. Фото © VK / Юрий Куклачёв

Юрий Куклачёв. Фото © VK / Юрий Куклачёв

Дрессировщик кошек Юрий Куклачёв снова госпитализирован из-за проблем с сердцем. Тревожные вести сообщил SHOT сын 75-летнего артиста.

По его словам, это была плановая госпитализация. В московском кардиоцентре знаменитому дрессировщику нужно пройти полное обследование и курс терапии после перенесённого весной инфаркта. После приступа в прошлый раз у Куклачёва были проблемы с дыханием.

Переживший инфаркт Куклачёв вернулся к спектаклям в Театре кошек
Переживший инфаркт Куклачёв вернулся к спектаклям в Театре кошек

Напомним, в апреле Юрию Куклачёву стало плохо во время выступления в Москве. Cын артиста уточнил, что дрессировщика увезли в больницу, врачи диагностировали обширный инфаркт. В мае Куклачёва выписали из больницы. После выздоровления артист говорил, что восстанавливаться ему помогают любимые кошки.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Юрий Куклачев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar