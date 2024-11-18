Юрий Куклачёв госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем
Юрий Куклачёв. Фото © VK / Юрий Куклачёв
Дрессировщик кошек Юрий Куклачёв снова госпитализирован из-за проблем с сердцем. Тревожные вести сообщил SHOT сын 75-летнего артиста.
По его словам, это была плановая госпитализация. В московском кардиоцентре знаменитому дрессировщику нужно пройти полное обследование и курс терапии после перенесённого весной инфаркта. После приступа в прошлый раз у Куклачёва были проблемы с дыханием.
Напомним, в апреле Юрию Куклачёву стало плохо во время выступления в Москве. Cын артиста уточнил, что дрессировщика увезли в больницу, врачи диагностировали обширный инфаркт. В мае Куклачёва выписали из больницы. После выздоровления артист говорил, что восстанавливаться ему помогают любимые кошки.