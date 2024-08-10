Переживший инфаркт Куклачёв вернулся к спектаклям в Театре кошек
SHOT: Дрессировщик кошек Куклачёв полноценно вернётся на сцену ближе к ноябрю
Артист Юрий Куклачёв. Обложка © SHOT
Дрессировщик Юрий Куклачёв снова участвует в спектаклях своего Театра кошек в Москве, но пока что лишь с приветственными речами. Как сообщает SHOT, дрессировщик полноценно вернётся на сцену ближе к ноябрю.
Юрий Куклачёв участвует в спектаклях Театра кошек, но с приветственными словами. Видео © SHOT
Куклачёв рассказал, что его спас дежурный врач столичной больницы. По словам народного артиста, от смерти его отделяли считаные минуты, но у него на тот момент была лишь одна задача — чтобы "дядя Юра жил".
В настоящее время Куклачёв активно восстанавливается: регулярно гуляет на улице, делает зарядку и молится. Также дрессировщик вернулся к репетициям, но на сцене с кошками пока не появляется. Артист только приветствует юных зрителей и играет с ними перед началом некоторых спектаклей в Хамовническом театре — филиале Театра кошек. Сын Куклачёва уточнил, что его отец полноценно вернётся к выступлениям через два или три месяца.
"Без молитвы невозможно попасть в квантовый поток, в это энергетическое счастье, радость. У меня даже по приборам, я чувствую, всё становится в норме", — рассказал Куклачёв.
Напомним, в апреле Юрию Куклачёву стало плохо во время выступления в Москве. Cын артиста уточнил, что дрессировщика увезли в больницу, врачи диагностировали обширный инфаркт. В мае Куклачёва выписали из больницы. Сейчас он собирается вернуться на сцену. По его словам, восстанавливаться ему помогают любимые кошки.