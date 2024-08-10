Переживший инфаркт Куклачёв вернулся к спектаклям в Театре кошек

Дрессировщик Юрий Куклачёв снова участвует в спектаклях своего Театра кошек в Москве, но пока что лишь с приветственными речами. Как сообщает SHOT, дрессировщик полноценно вернётся на сцену ближе к ноябрю.

Юрий Куклачёв участвует в спектаклях Театра кошек, но с приветственными словами. Видео © SHOT

Куклачёв рассказал, что его спас дежурный врач столичной больницы. По словам народного артиста, от смерти его отделяли считаные минуты, но у него на тот момент была лишь одна задача — чтобы "дядя Юра жил".

В настоящее время Куклачёв активно восстанавливается: регулярно гуляет на улице, делает зарядку и молится. Также дрессировщик вернулся к репетициям, но на сцене с кошками пока не появляется. Артист только приветствует юных зрителей и играет с ними перед началом некоторых спектаклей в Хамовническом театре — филиале Театра кошек. Сын Куклачёва уточнил, что его отец полноценно вернётся к выступлениям через два или три месяца.