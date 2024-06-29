Куклачёв раскрыл, с каким шоу вернётся на сцену после инфаркта
Юрий Куклачёв пообещал скорое возвращение на сцену с новым шоу
Скоро клоун Юрий Куклачёв вернётся на сцену с новым шоу под названием "Путешествие в волшебный мир кошек". Зрители увидят новую программу и смогут посетить музей кошек. Об этом рассказал сам артист.
"Я проведу зрителей в Хрустальный замок, где у нас живёт 200 пушистых артистов, и покажу кошачьи апартаменты. Также я научу гостей жонглировать", — цитирует артиста интернет-издание Regions.
Также артист рассказал, что в рамках программы зрители узнают об этапах карьеры клоуна и его питомцев. Например, как создавалось шоу с бездомными животными в Англии. Кроме того, им раскроют тайны знаменитых номеров. После шоу Куклачёв обещает поделиться секретами воспитания кошек.
Напомним, в апреле Юрию Куклачёву стало плохо во время выступления в Москве. Как рассказал журналистам сын артиста, его увезли в больницу, врачи диагностировали обширный инфаркт. В мае его выписали из больницы. Сейчас Куклачёв собирается вернуться на сцену. По его словам, восстановиться ему помогают любимые кошки.
VK / Юрий Куклачёв