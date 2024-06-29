Куклачёв раскрыл, с каким шоу вернётся на сцену после инфаркта

Скоро клоун Юрий Куклачёв вернётся на сцену с новым шоу под названием "Путешествие в волшебный мир кошек". Зрители увидят новую программу и смогут посетить музей кошек. Об этом рассказал сам артист.

Также артист рассказал, что в рамках программы зрители узнают об этапах карьеры клоуна и его питомцев. Например, как создавалось шоу с бездомными животными в Англии. Кроме того, им раскроют тайны знаменитых номеров. После шоу Куклачёв обещает поделиться секретами воспитания кошек.