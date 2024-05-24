"Переживал за дядю Юру": Инфаркт у Куклачёва произошёл прямо на глазах у SHAMAN

После выписки из больницы российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачёв рассказал, что 12 апреля, когда у него случился обширный инфаркт, свидетелем этого события стал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

"12 апреля на моём концерте был певец SHAMAN. В антракте он зашёл ко мне за кулисы, мой инфаркт случился у него на глазах. Он очень переживал за "дядю Юру", — подчеркнул дрессировщик в разговоре с kp.ru.