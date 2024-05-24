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24 мая, 19:27

"Переживал за дядю Юру": Инфаркт у Куклачёва произошёл прямо на глазах у SHAMAN

Певец SHAMAN подарил 100 роз хирургу, который спас Куклачёва после инфаркта

Юрий Куклачёв и певец Shaman. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Яна Яворская

Юрий Куклачёв и певец Shaman. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, Яна Яворская

После выписки из больницы российский клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачёв рассказал, что 12 апреля, когда у него случился обширный инфаркт, свидетелем этого события стал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

"12 апреля на моём концерте был певец SHAMAN. В антракте он зашёл ко мне за кулисы, мой инфаркт случился у него на глазах. Он очень переживал за "дядю Юру", подчеркнул дрессировщик в разговоре с kp.ru.

Когда SHAMAN узнал, что операция прошла успешно и звёздного пациента перевели в обычную палату, он даже привёз доктору сто роз. Куклачёв удивился этому факту и заявил, что Дронов — удивительно доброй души человек.

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Напомним, основатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Все подумали, что у дрессировщика просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее: 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт. Врачи три часа спасали жизнь дрессировщика в операционной. Народный артист, вернувшись в сознание, поблагодарил "хирурга с золотыми руками", который вытащил его с того света. На фоне болезни у Куклачёва начались проблемы с дыханием. Позже ему стало лучше, он отказался от использования кислородной маски, а также стал гулять по больничным коридорам. После выписки Куклачёв записал для поклонников видеообращение, где поблагодарил их за участие, и отправился на реабилитацию в подмосковный санаторий.

Евгения Мосс
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