Лидеры ЕС не решились «заходить слишком далеко» ради Украины на саммите G20

Некоторые европейские страны настаивали в кулуарах на жёстких высказываниях по украинскому конфликту в итоговом документе саммита «Группы двадцати» (G20). Однако публично продвигать свою позицию они не стали, полагая, что острые дискуссии помешают подписанию совместного заявления. Об этом пишет газета Financial Times.

«Некоторые европейские делегации продвигали более жёсткие формулировки с осуждением России…, но в конечном счёте отказались от этого требования на фоне опасений, что это может сорвать всё совместное заявление», — говорится в материале.