Лидеры ЕС не решились «заходить слишком далеко» ради Украины на саммите G20
FT: Ряд стран Евросоюза хотели жёсткого заявления G20 по Украине, но промолчали
Некоторые европейские страны настаивали в кулуарах на жёстких высказываниях по украинскому конфликту в итоговом документе саммита «Группы двадцати» (G20). Однако публично продвигать свою позицию они не стали, полагая, что острые дискуссии помешают подписанию совместного заявления. Об этом пишет газета Financial Times.
«Некоторые европейские делегации продвигали более жёсткие формулировки с осуждением России…, но в конечном счёте отказались от этого требования на фоне опасений, что это может сорвать всё совместное заявление», — говорится в материале.
На условиях анонимности один из европейских чиновников признался, что нашлись страны ЕС недовольные лояльностью к России на саммите, но они не пожелали «заходить слишком далеко» и вызывать на себя гнев других участников мероприятия.
Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого очень тепло поприветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По итогам мероприятия, лидеры стран G20 приняли совместную декларацию. Документ включает несколько ключевых приоритетов: социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, переход к устойчивой энергетике, борьба с изменением климата и реформа глобальных институтов управления. Также участники высказались за конструктивные инициативы по Украине и выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. Посол Незалежной в Бразилии Андрей Мельник возмутился, что на саммите слишком тепло приветствовали Россию.
ТАСС / Zuma