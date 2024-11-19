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19 ноября, 08:05

Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20

Посол Незалежной Мельник: Страны G20 уделили мало внимания украинскому конфликту

В Рио-де-Жанейро на саммите Группы двадцати (G20) практически совсем не затрагивалась тема украинского конфликта и было мало призывов продолжать поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой. С таким заявлением выступил возмущённый посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

«Мы думали, что, возможно, появится какой-то сигнал [для России] не только от стран G7, потому что с ними у нас взаимопонимание, но и от G20. Но они решили этого не делать», приводит его слова бразильская газета Folha de S.Paulo.

Мельник уверен, что суть проблемы кроется в присутствии России на саммите. Он полагает, что участники мероприятия должны были сплотиться и отобрать у российской делегации право участвовать и выступать на заседании.

Не дождались: Лавров навёл шороху на общем фото G20, «стерев» Байдена
Не дождались: Лавров навёл шороху на общем фото G20, «стерев» Байдена

Напомним, что саммит G20 стартовал в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого очень тепло поприветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Выступая со вступительным словом на встрече с коллегой из КНР Ван И в рамках саммита, Лавров заявил, что отношения России и Китая достигли исторического пика своего развития. По итогам мероприятия, лидеры стран G20 приняли совместную декларацию. Документ включает несколько ключевых приоритетов: социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, переход к устойчивой энергетике, борьба с изменением климата и реформа глобальных институтов управления. Также участники высказались за конструктивные инициативы по Украине и выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. Саммит завершается сегодня, 19 ноября.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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