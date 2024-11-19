Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20

В Рио-де-Жанейро на саммите Группы двадцати (G20) практически совсем не затрагивалась тема украинского конфликта и было мало призывов продолжать поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой. С таким заявлением выступил возмущённый посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

«Мы думали, что, возможно, появится какой-то сигнал [для России] не только от стран G7, потому что с ними у нас взаимопонимание, но и от G20. Но они решили этого не делать», — приводит его слова бразильская газета Folha de S.Paulo.