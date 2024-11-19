Украина забилась в истерике из-за отношения к России на саммите G20
Посол Незалежной Мельник: Страны G20 уделили мало внимания украинскому конфликту
В Рио-де-Жанейро на саммите Группы двадцати (G20) практически совсем не затрагивалась тема украинского конфликта и было мало призывов продолжать поддерживать Киев в его противостоянии с Москвой. С таким заявлением выступил возмущённый посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.
«Мы думали, что, возможно, появится какой-то сигнал [для России] не только от стран G7, потому что с ними у нас взаимопонимание, но и от G20. Но они решили этого не делать», — приводит его слова бразильская газета Folha de S.Paulo.
Мельник уверен, что суть проблемы кроется в присутствии России на саммите. Он полагает, что участники мероприятия должны были сплотиться и отобрать у российской делегации право участвовать и выступать на заседании.
Напомним, что саммит G20 стартовал в Рио-де-Жанейро 18 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого очень тепло поприветствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Выступая со вступительным словом на встрече с коллегой из КНР Ван И в рамках саммита, Лавров заявил, что отношения России и Китая достигли исторического пика своего развития. По итогам мероприятия, лидеры стран G20 приняли совместную декларацию. Документ включает несколько ключевых приоритетов: социальная интеграция, борьба с голодом и бедностью, переход к устойчивой энергетике, борьба с изменением климата и реформа глобальных институтов управления. Также участники высказались за конструктивные инициативы по Украине и выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. Саммит завершается сегодня, 19 ноября.
ТАСС / ЕРА