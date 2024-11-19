Лавров: Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

Отношения России и Китая достигли исторического пика своего развития. Равноправное и взаимовыгодное сотрудничество двух держав становится всё более привлекательным для других стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с вступительным словом на встрече с коллегой из КНР Ван И в рамках саммита G20 в Бразилии.