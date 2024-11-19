Лавров: Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень
Сергей Лавров и Ван И на саммите G20. Обложка © Telegram / МИД России
Отношения России и Китая достигли исторического пика своего развития. Равноправное и взаимовыгодное сотрудничество двух держав становится всё более привлекательным для других стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая с вступительным словом на встрече с коллегой из КНР Ван И в рамках саммита G20 в Бразилии.
Вступительное слово Лаврова на встрече с Ван И. Видео © Telegram / МИД России
«Мы находимся на беспрецедентном этапе развития наших отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Это подтверждают регулярные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина», — напомнил дипломат.
Глава МИД выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат и далее успешно действовать в унисон на международных площадках, таких как G20, АТЭС, ООН и ШОС. Совместная работа не только отвечает интересам двух стран, но и способствует росту национальных экономик, а также благосостояния граждан, добавил Лавров.