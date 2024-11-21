«Не победит никто»: Стармера призвали к ответу после удара Storm Shadow по ядерной державе
Экс-лидер лейбористов призвал Стармера объяснить атаку РФ ракетами Storm Shadow
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Обложка © X / Keir Starmer
Премьер Соединённого Королевства Кир Стармер обязан высказаться о возможном применении ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара вглубь российской территории. Такое требование своему преемнику на посту лидера Лейбористской партии адресовал экс-глава фракции Джереми Корбин.
«Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что мы теперь находимся в состоянии войны с ядерной державой, какой риск это представляет для людей в Великобритании и почему это действие было предпринято без одобрения парламента», — заявил он в соцсети X.
Корбин пояснил, что осуждает действия России на Украине, но считает долгом остальных государств усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Но вместо этого Лондон рискует жизнями людей и лишь подливает масла в огонь.
«Президенты и премьер-министры должны знать, что в случае ядерной войны никто не победит», — подытожил экс-лидер лейбористов.
Вооружённые силы Украины задействовали Storm Shadow для ударов по российской территории 20 ноября, но британские власти отказались давать комментарии на этот счёт. Сутками ранее Киев также воспользовался оружейным карт-бланшем из США, атаковав РФ ракетами ATACMS.