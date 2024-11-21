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21 ноября, 03:11

«Не победит никто»: Стармера призвали к ответу после удара Storm Shadow по ядерной державе

Экс-лидер лейбористов призвал Стармера объяснить атаку РФ ракетами Storm Shadow

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Обложка © X / Keir Starmer

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц. Обложка © X / Keir Starmer

Премьер Соединённого Королевства Кир Стармер обязан высказаться о возможном применении ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара вглубь российской территории. Такое требование своему преемнику на посту лидера Лейбористской партии адресовал экс-глава фракции Джереми Корбин.

«Он должен сообщить британской общественности, означает ли это, что мы теперь находимся в состоянии войны с ядерной державой, какой риск это представляет для людей в Великобритании и почему это действие было предпринято без одобрения парламента», — заявил он в соцсети X.

Корбин пояснил, что осуждает действия России на Украине, но считает долгом остальных государств усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Но вместо этого Лондон рискует жизнями людей и лишь подливает масла в огонь.

«Президенты и премьер-министры должны знать, что в случае ядерной войны никто не победит», — подытожил экс-лидер лейбористов.

Военный аналитик просчитал три варианта ответа России на удары ATACMS и Storm Shadow
Военный аналитик просчитал три варианта ответа России на удары ATACMS и Storm Shadow

Вооружённые силы Украины задействовали Storm Shadow для ударов по российской территории 20 ноября, но британские власти отказались давать комментарии на этот счёт. Сутками ранее Киев также воспользовался оружейным карт-бланшем из США, атаковав РФ ракетами ATACMS.

Илья Пушкарев
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