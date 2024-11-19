Военный аналитик просчитал три варианта ответа России на удары ATACMS и Storm Shadow

Ответ России на применение Украиной американских ATACMS, а также англо-французских Storm Shadow для ударов по Курской области и вглубь страны уже просчитан. Есть три возможных варианта реакций на такие действия противника, и последний — самый жёсткий. Об этом пишет «Царьград», ссылаясь на слова главного редактора журнала «Национальная оборона», военного аналитика Игоря Коротченко.

В первую очередь российские войска могут начать по-настоящему массированную ракетную атаку ключевых объектов украинской энергетики и нанести критические разрушения. Это полностью парализует государство и всю военную мощь страны. Во-вторых, ВС РФ могут бить целенаправленно по зданиям государственных ведомств в центре Киева. Есть и третий сценарий, он самый неприятный для наших противников.