Военный аналитик просчитал три варианта ответа России на удары ATACMS и Storm Shadow
Эксперт Коротченко не исключил ядерный ответ Западу на разрешение бить вглубь РФ
Ответ России на применение Украиной американских ATACMS, а также англо-французских Storm Shadow для ударов по Курской области и вглубь страны уже просчитан. Есть три возможных варианта реакций на такие действия противника, и последний — самый жёсткий. Об этом пишет «Царьград», ссылаясь на слова главного редактора журнала «Национальная оборона», военного аналитика Игоря Коротченко.
В первую очередь российские войска могут начать по-настоящему массированную ракетную атаку ключевых объектов украинской энергетики и нанести критические разрушения. Это полностью парализует государство и всю военную мощь страны. Во-вторых, ВС РФ могут бить целенаправленно по зданиям государственных ведомств в центре Киева. Есть и третий сценарий, он самый неприятный для наших противников.
Речь идёт о применении ядерного оружия, однако пока в качестве демонстрации. Эксперт предположил, что Москва может ударить по водной поверхности в акватории Северного моря вблизи побережья Франции и Великобритании. Ядерный взрыв произойдёт на расстоянии 100-150 км от суши, поэтому не затронет ни территорию самих стран, ни население. Однако такой шаг будет иметь определённый политический эффект, уверен Коротченко.
Ранее сообщалось, что пока ещё действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Вслед власти Франции и Великобритании вынесли аналогичное решение. Однако позже Париж открестился от «разрешения» на атаку территорий РФ ракетами Storm Shadow, но такая возможность изучается. Лондон также дал задний ход, заявив, что киевские власти не могут атаковать территорию РФ при помощи британских дальнобойных ракет. В России на этот счёт придерживаются чёткого мнения: агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.
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