В ООН отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена наносить удары вглубь России с использованием тактических баллистических ракет ATACMS. Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Прежде всего, наша позиция остается очень ясной в отношении необходимости избегать постоянной эскалации войны на Украине», — заявил генсек ООН.