В ООН отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России
Генсек ООН Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал разрешение президента США Джо Байдена наносить удары вглубь России с использованием тактических баллистических ракет ATACMS. Гутерриш призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
«Прежде всего, наша позиция остается очень ясной в отношении необходимости избегать постоянной эскалации войны на Украине», — заявил генсек ООН.
Ранее Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Следом власти Франции и Великобритании вынесли аналогичное решение. Однако позже Париж открестился от «разрешения» на атаку территорий РФ ракетами Storm Shadow. Сегодня или завтра на саммите в Брюсселе министры обороны и иностранных дел стран ЕС планируют обсудить возможность отмены ограничений на удары ВСУ европейским оружием по России. Тем временем политолог не исключил отстранения Байдена после его приказа. Президента могут отстранить, использовав 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет передать полномочия вице-президенту, если больше половины кабинета министров считают главу государства неспособным выполнять свои обязанности.