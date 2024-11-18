Политолог оценил шансы Байдена досидеть в кресле президента до 20 января после приказа об ударах по РФ

Президента США Джо Байдена могут отстранить от власти раньше срока из-за разрешения ВСУ бомбить американскими ракетами вглубь России. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру».

«Байдена могут отстранить, использовав, например, 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет передать полномочия вице-президенту, если больше половины кабинета министров считают главу государства неспособным выполнять свои обязанности», — отметил эксперт.

При этом он считает, что такой исход событий в ближайшее время маловероятен, учитывая, что Байдену до конца срока осталось всего полтора месяца. Хотя известно, что команда экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис уже призывала нынешнего лидера покинуть высокий пост, уступив место первой женщине-президенту хотя бы до инаугурации Дональда Трампа.