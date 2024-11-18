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18 ноября, 18:11

Политолог оценил шансы Байдена досидеть в кресле президента до 20 января после приказа об ударах по РФ

Политолог Дудаков не исключил отстранения Байдена после приказа бить вглубь РФ

Президент США Джо Байден в рабочем кабинете. Фото © Wikipedia

Президент США Джо Байден в рабочем кабинете. Фото © Wikipedia

Президента США Джо Байдена могут отстранить от власти раньше срока из-за разрешения ВСУ бомбить американскими ракетами вглубь России. Таким мнением поделился политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру».

«Байдена могут отстранить, использовав, например, 25-ю поправку Конституции США, которая позволяет передать полномочия вице-президенту, если больше половины кабинета министров считают главу государства неспособным выполнять свои обязанности», — отметил эксперт.

При этом он считает, что такой исход событий в ближайшее время маловероятен, учитывая, что Байдену до конца срока осталось всего полтора месяца. Хотя известно, что команда экс-кандидата в президенты США Камалы Харрис уже призывала нынешнего лидера покинуть высокий пост, уступив место первой женщине-президенту хотя бы до инаугурации Дональда Трампа.

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«На самом деле он до 20 января досидит на посту президента, а потом уже не нужно будет ничего менять, потому что придёт новый глава государства Дональд Трамп со своей республиканской командой», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Вслед власти Франции и Великобритании вынесли аналогичное решение. Однако позже Париж открестился от «разрешения» на атаку территорий РФ ракетами Storm Shadow, но такая возможность изучается. Сегодня или завтра на саммите в Брюсселе министры обороны и иностранных дел стран ЕС планируют обсудить возможность отмены ограничений на удары ВСУ европейским оружием по России. При этом в Совфеде отметили, что агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться РФ как совместное нападение.

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Алёна Зиновьева
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