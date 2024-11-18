«Идиотский» приказ Байдена бить вглубь РФ назвали миной замедленного действия для Трампа

Кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал новость о том, что Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России американской дальнобойной системой ATACMS. По его словам, если эта информация соответствует действительности, то украинский конфликт выйдет на новый, более высокий уровень эскалации.

«Примечательно, что администрация Байдена не разрешала Зеленскому наносить удары вглубь России ракетами ATACMS до завершения президентской гонки», — отметил Фельдман в беседе с RT.

Он считает, что проигравшие выборы демократы теперь могут позволить себе политическую безответственность. Все последствия придётся расхлёбывать уже новому лидеру США Дональду Трампу, который обещал остановить конфликт.

«Фактически Байден закладывает мину под кресло следующего президента США, сводя вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине к минимуму. Кроме того, снятием запрета на удары дальнобойными ракетами по территории России американцы стремятся предотвратить назревающий обвал оборонительных порядков ВСУ», — высказался политолог.