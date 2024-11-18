«Идиотский» приказ Байдена бить вглубь РФ назвали миной замедленного действия для Трампа
Политолог Фельдман предрёк эскалацию украинского конфликта после приказа Байдена
Американская дальнобойная система ATACMS. Фото © Wikipedia
Кандидат политических наук Павел Фельдман прокомментировал новость о том, что Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России американской дальнобойной системой ATACMS. По его словам, если эта информация соответствует действительности, то украинский конфликт выйдет на новый, более высокий уровень эскалации.
«Примечательно, что администрация Байдена не разрешала Зеленскому наносить удары вглубь России ракетами ATACMS до завершения президентской гонки», — отметил Фельдман в беседе с RT.
Он считает, что проигравшие выборы демократы теперь могут позволить себе политическую безответственность. Все последствия придётся расхлёбывать уже новому лидеру США Дональду Трампу, который обещал остановить конфликт.
«Фактически Байден закладывает мину под кресло следующего президента США, сводя вероятность мирного урегулирования конфликта на Украине к минимуму. Кроме того, снятием запрета на удары дальнобойными ракетами по территории России американцы стремятся предотвратить назревающий обвал оборонительных порядков ВСУ», — высказался политолог.
Он добавил, что решение Байдена свидетельствует о критическом положении украинской армии на поле боя. При этом Фельдман выразил мнение, что разрешение бить вглубь РФ дальнобойным оружием существенно не изменит положение дел на фронте.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Байден за два месяца до окончания своего президентского срока впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Вслед за ним такое решение вынесли власти Франции и Великобритании. В команде Дональда Трампа заявили, что будущий президент может пересмотреть это решение. В Госдуме РФ уже сообщили: несмотря ни на что, ВС РФ продолжат выполнять задачи СВО, притом что у нашей армии есть возможности отражать любые удары по стране.