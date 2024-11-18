Украину приземлили в мечтах об ударах вглубь РФ британскими Storm Shadow
СМИ: Киев пока не получал разрешения на удары вглубь РФ ракетами Storm Shadow
Киевские власти не могут наносить удары вглубь России при помощи британских ракет Storm Shadow, потому что официально Лондон такое разрешение не давал. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на свои источники.
«Украине по-прежнему запрещено использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по территории России», — подчёркивается в статье.
Автор добавляет, что несмотря на слухи о разрешении Белого дома бомбить российскую территорию американскими ракетами системы ATACMS, никакого официального подтверждения пока дано не было.
Напомним, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ. Париж и Лондон поддержали подобное решение в отношении своих дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow — по крайней мере, об этом говорилось в публикации Le Figaro. Однако затем издание удалило эту информацию. И всё же Белый дом официально не подтвердил информацию о том, что Украине дано право на дальнобойные удары ракетами ATACMS вглубь России. Словакия и Венгрия резко осудили желание Вашингтона разрешить ВСУ бить по российской территории.
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