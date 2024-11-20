В США подтвердили удар ракетами ATACMS по Брянской области
CNN: Чиновники в США подтвердили удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области
Американские официальные лица подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по территории Брянской области России. Об этом сообщил телеканал CNN.
По их данным, Киев применил ракеты ATACMS производства США для атаки на российский оружейный склад. Аналогичное заявление сделал другой американский представитель в разговоре с Reuters. По его словам, удар был нанесён по объекту снабжения боеприпасами.
Напомним, 19 ноября в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по российской территории. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять снарядов были сбиты, один был повреждён и упал, не нанеся ущерба. Всего же, по данным британского The Times, у Киева в распоряжении около 50 таких ракет.
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