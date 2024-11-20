В США подтвердили удар ракетами ATACMS по Брянской области

Американские официальные лица подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по территории Брянской области России. Об этом сообщил телеканал CNN.

По их данным, Киев применил ракеты ATACMS производства США для атаки на российский оружейный склад. Аналогичное заявление сделал другой американский представитель в разговоре с Reuters. По его словам, удар был нанесён по объекту снабжения боеприпасами.