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Регион
19 ноября, 18:37

ООН обеспокоена эскалацией украинского конфликта из-за удара по Брянской области

Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик поделился, что ООН обеспокоена любой эскалацией украинского конфликта из-за ракетного удара ВСУ по Брянской области.

«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — заявил политик на брифинге для журналистов.

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Напомним, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по российской территории. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять из ракет были сбиты, одна была повреждена и упала, не нанеся ущерба. Известно, что целью был военный объект в Брянской области. К слову, Зеленский не стал подтверждать, что для атаки применялись ATACMS.

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Wikipedia / azugaldia

Алена Пенчугина
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