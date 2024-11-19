ООН обеспокоена эскалацией украинского конфликта из-за удара по Брянской области
Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик поделился, что ООН обеспокоена любой эскалацией украинского конфликта из-за ракетного удара ВСУ по Брянской области.
«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — заявил политик на брифинге для журналистов.
Напомним, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по российской территории. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять из ракет были сбиты, одна была повреждена и упала, не нанеся ущерба. Известно, что целью был военный объект в Брянской области. К слову, Зеленский не стал подтверждать, что для атаки применялись ATACMS.