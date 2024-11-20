В Лондоне не стали говорить об ударах по России ракетами Storm Shadow
Представитель Стармера отказался говорить об ударах по РФ ракетами Storm Shadow
Официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера воздержался от комментариев относительно публикаций в СМИ о применении британских ракет Storm Shadow для ударов по российской территории. Об этом сообщает The Guardian.
«Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что его офис не будет комментировать сообщения или оперативные вопросы», — говорится в тексте публикации.
Накпомним, сегодня стало известно о том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для атак на Росссию. Позже в западных источниках появилась информация о том, что первые снаряды уже направились в сторону РФ. Наши официальные лица пока не сделали комментариев по этому поводу.
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