Мощь, неподвластная Patriot: ВС РФ могли впервые ударить МБР «Рубеж» по заводу на Украине
«Страна.ua»: РФ впервые применила на Украине межконтинентальную ракету «Рубеж»
ВС России впервые применили для удара по цели на Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-26 «Рубеж», пишет «Страна.ua». Москва пока не подтверждала это, однако, подчёркивает издание, речь может идти о первом боевом применении МБР в мире.
Удар по Днепротпетровску. Видео © Telegram / «Политика Страны»
Указывается, что целью ракеты стал «Южмаш» в Днепропетровске. Здание завода полностью уничтожено. Российские военкоры пишут, что мощность боеголовки «Рубежа» в три раза превышает «Искандер», и её нельзя сбить из американского ЗРК Patriot.
Напомним, утром 21 ноября украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах. В частности, они звучали и в Днепропетровске, где и находится «Южмаш». А в Киеве вводили экстренные отключения света.
Telegram / «Политика Страны»