Мощь, неподвластная Patriot: ВС РФ могли впервые ударить МБР «Рубеж» по заводу на Украине

ВС России впервые применили для удара по цели на Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-26 «Рубеж», пишет «Страна.ua». Москва пока не подтверждала это, однако, подчёркивает издание, речь может идти о первом боевом применении МБР в мире.

Удар по Днепротпетровску. Видео © Telegram / «Политика Страны»

Указывается, что целью ракеты стал «Южмаш» в Днепропетровске. Здание завода полностью уничтожено. Российские военкоры пишут, что мощность боеголовки «Рубежа» в три раза превышает «Искандер», и её нельзя сбить из американского ЗРК Patriot.