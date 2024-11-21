Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:47
5166

Мощь, неподвластная Patriot: ВС РФ могли впервые ударить МБР «Рубеж» по заводу на Украине

«Страна.ua»: РФ впервые применила на Украине межконтинентальную ракету «Рубеж»

ВС России впервые применили для удара по цели на Украине межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-26 «Рубеж», пишет «Страна.ua». Москва пока не подтверждала это, однако, подчёркивает издание, речь может идти о первом боевом применении МБР в мире.

Удар по Днепротпетровску. Видео © Telegram / «Политика Страны»

Указывается, что целью ракеты стал «Южмаш» в Днепропетровске. Здание завода полностью уничтожено. Российские военкоры пишут, что мощность боеголовки «Рубежа» в три раза превышает «Искандер», и её нельзя сбить из американского ЗРК Patriot.

Системы ПВО Польши приведены в высшую готовность на фоне тревоги на Украине
Системы ПВО Польши приведены в высшую готовность на фоне тревоги на Украине

Напомним, утром 21 ноября украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах. В частности, они звучали и в Днепропетровске, где и находится «Южмаш». А в Киеве вводили экстренные отключения света.

Обложка ©

Telegram / «Политика Страны»

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar