В регионах Украины гремят взрывы, вводятся отключения света
Работа систем ПВО на Украине. Обложка © Telegram / «Политика Страны»
В нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ. В Киеве — массовое отключение света, сообщает энергохолдинг «ДТЭК».
Взрывы гремят в Полтавской области на северо-востоке Украины, докладывает издание «Телеграф». Также детонации случились в Днепропетровске, там также вспыхнули пожары. Массовые отключения света фиксируют в Житомирской и Одесской областях.
Недавно Вооружённые силы Украины задействовали Storm Shadow для ударов по российской территории, но британские власти отказались комментировать инцидент. Сутками ранее Киев также воспользовался оружейным карт-бланшем из США, атаковав РФ снарядами ATACMS.