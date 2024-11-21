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21 ноября, 06:27
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В регионах Украины гремят взрывы, вводятся отключения света

Работа систем ПВО на Украине. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Работа систем ПВО на Украине. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

В нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ. В Киеве — массовое отключение света, сообщает энергохолдинг «ДТЭК».

Взрывы гремят в Полтавской области на северо-востоке Украины, докладывает издание «Телеграф». Также детонации случились в Днепропетровске, там также вспыхнули пожары. Массовые отключения света фиксируют в Житомирской и Одесской областях.

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Недавно Вооружённые силы Украины задействовали Storm Shadow для ударов по российской территории, но британские власти отказались комментировать инцидент. Сутками ранее Киев также воспользовался оружейным карт-бланшем из США, атаковав РФ снарядами ATACMS.

Николай Рюмин
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