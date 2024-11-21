В регионах Украины гремят взрывы, вводятся отключения света

В нескольких регионах Украины прогремели мощные взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские власти и СМИ. В Киеве — массовое отключение света, сообщает энергохолдинг «ДТЭК».

Взрывы гремят в Полтавской области на северо-востоке Украины, докладывает издание «Телеграф». Также детонации случились в Днепропетровске, там также вспыхнули пожары. Массовые отключения света фиксируют в Житомирской и Одесской областях.