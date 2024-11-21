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21 ноября, 08:10

Системы ПВО Польши приведены в высшую готовность на фоне тревоги на Украине

Польша повысила уровень готовности своих сил противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны в социальной сети Х.

«Оперативный командующий вооруженными силами активировал все доступные ресурсы, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в состояние максимальной готовности», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что для защиты польского воздушного пространства привлечена авиация НАТО.

В командовании уточнили, что данные меры были приняты в ответ на «новую атаку России», которая якобы наносит удары по объектам, в том числе расположенным на западе Украины.

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А ранее сообщалось, что вооружённая оппозиция при поддержке западных кураторов планирует напасть на территорию Белоруссии сразу с трёх направлений — из Польши, Литвы и Украины. Их первой целью станут четыре региона на юго-западе республики, а конечной — захват всей страны.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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