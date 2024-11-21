Системы ПВО Польши приведены в высшую готовность на фоне тревоги на Украине

Польша повысила уровень готовности своих сил противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны в социальной сети Х.

«Оперативный командующий вооруженными силами активировал все доступные ресурсы, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в состояние максимальной готовности», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что для защиты польского воздушного пространства привлечена авиация НАТО.

В командовании уточнили, что данные меры были приняты в ответ на «новую атаку России», которая якобы наносит удары по объектам, в том числе расположенным на западе Украины.