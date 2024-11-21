Системы ПВО Польши приведены в высшую готовность на фоне тревоги на Украине
Польша повысила уровень готовности своих сил противовоздушной обороны и радиолокационной разведки из-за воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны в социальной сети Х.
«Оперативный командующий вооруженными силами активировал все доступные ресурсы, дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки переведены в состояние максимальной готовности», — говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что для защиты польского воздушного пространства привлечена авиация НАТО.
В командовании уточнили, что данные меры были приняты в ответ на «новую атаку России», которая якобы наносит удары по объектам, в том числе расположенным на западе Украины.
А ранее сообщалось, что вооружённая оппозиция при поддержке западных кураторов планирует напасть на территорию Белоруссии сразу с трёх направлений — из Польши, Литвы и Украины. Их первой целью станут четыре региона на юго-западе республики, а конечной — захват всей страны.
Kandinsky 3.1 / Life.ru