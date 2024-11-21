Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения природных ресурсов Украины, включая те, что находятся на территориях, контролируемых Россией. Это, по его мнению, могло бы помочь завоевать расположение избранного президента США Дональда Трампа, сообщает польское издание Portal Obronny.

Аналитики считают, что минеральные ресурсы Украины, оцениваемые в триллионы долларов, включая титан, графит и литий, могут стать важным аргументом в переговорах Зеленского с Трампом. Согласно данным NYT, Украина обладает 7% мировых запасов титана, 20% графита и 500 тысячами тонн лития. Однако эти месторождения не разрабатывались на Украине из-за отсутствия необходимых технологий, которые есть у Запада.

Сложности с реализацией предложенного плана связаны с местоположением ресурсов. Богатые месторождения природного газа и нефти находятся на территориях, которые уже вошли в состав России — в Донбассе и Крыму. Эти регионы обладают значительными запасами сланцевого газа, а на шельфе Чёрного моря могут находиться 100-150 миллионов баррелей сланцевой нефти.

«Сделка, якобы предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернёт свои восточные и южные территории», — заявили авторы статьи.