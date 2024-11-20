Зеленский заявил в интервью Fox News, что у Украины пока нет достаточно ресурсов, чтобы с оружием в руках достигнуть границ 1991 года. По его словам, Крым можно вернуть дипломатическим путём.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Его можно вернуть дипломатическим путём», –- сказал экс-комик.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит бороться и без помощи США, однако в конечном итоге потерпит поражение, если американское военное финансирование прекратится. Он добавил, что его страна не может юридически признать какую-либо территорию Незалежной, занятую военными ВС РФ, российской.