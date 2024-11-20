«Как в Берлине 44-ого»: Экс-подполковник СБУ раскрыл депрессивные настроения в рядах ВСУ
Экс-подполковник СБУ: Спецслужбы Украины понимают, что проиграли России
По словам Василия Прозорова, бывшего подполковника Службы безопасности Украины, представители украинских спецслужб осознают, что противостояние с Россией завершилось не в их пользу. Он отметил, что несмотря на это осознание, украинская сторона старается не акцентировать на этом внимание. Прозоров также привёл аналогию с ситуацией в Берлине в 1944 году.
«Я некоторую информацию черпаю изнутри организаций, и у меня всё больше и больше складывается мнение, что там ситуация такая, как в Берлине где-то в 1944 году. Умом все понимают, что война проиграна, и дело движется к финалу, но гонят от себя эту мысль», — сказал Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в украинских спецслужбах стараются не размышлять о тяжёлом положении, чтобы избежать безумия от осознания бессмысленности ситуации. Прозоров также подчеркнул, что они не желают признавать допущенные ошибки.
Каждый день численность бойцов ВСУ продолжает сокращаться. На разных направлениях возникают свои сложности: где-то не поступило оружие, где-то — солдаты дезертируют. А вот во время попытки высадки на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области ВСУ понесли потери среди элитного спецназа. Из-за этого противник перестал форсировать Днепр.
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