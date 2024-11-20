По словам Василия Прозорова, бывшего подполковника Службы безопасности Украины, представители украинских спецслужб осознают, что противостояние с Россией завершилось не в их пользу. Он отметил, что несмотря на это осознание, украинская сторона старается не акцентировать на этом внимание. Прозоров также привёл аналогию с ситуацией в Берлине в 1944 году.

«Я некоторую информацию черпаю изнутри организаций, и у меня всё больше и больше складывается мнение, что там ситуация такая, как в Берлине где-то в 1944 году. Умом все понимают, что война проиграна, и дело движется к финалу, но гонят от себя эту мысль», — сказал Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в украинских спецслужбах стараются не размышлять о тяжёлом положении, чтобы избежать безумия от осознания бессмысленности ситуации. Прозоров также подчеркнул, что они не желают признавать допущенные ошибки.