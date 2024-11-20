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20 ноября, 14:17

«Как в Берлине 44-ого»: Экс-подполковник СБУ раскрыл депрессивные настроения в рядах ВСУ

Экс-подполковник СБУ: Спецслужбы Украины понимают, что проиграли России

По словам Василия Прозорова, бывшего подполковника Службы безопасности Украины, представители украинских спецслужб осознают, что противостояние с Россией завершилось не в их пользу. Он отметил, что несмотря на это осознание, украинская сторона старается не акцентировать на этом внимание. Прозоров также привёл аналогию с ситуацией в Берлине в 1944 году.

«Я некоторую информацию черпаю изнутри организаций, и у меня всё больше и больше складывается мнение, что там ситуация такая, как в Берлине где-то в 1944 году. Умом все понимают, что война проиграна, и дело движется к финалу, но гонят от себя эту мысль», — сказал Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в украинских спецслужбах стараются не размышлять о тяжёлом положении, чтобы избежать безумия от осознания бессмысленности ситуации. Прозоров также подчеркнул, что они не желают признавать допущенные ошибки.

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Каждый день численность бойцов ВСУ продолжает сокращаться. На разных направлениях возникают свои сложности: где-то не поступило оружие, где-то — солдаты дезертируют. А вот во время попытки высадки на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области ВСУ понесли потери среди элитного спецназа. Из-за этого противник перестал форсировать Днепр.

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Александра Мышляева
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