Киев направил для атаки Курской области своих лучших бойцов, обученных по стандартам НАТО. Часть «‎элиты» ВСУ в итоге была разбита под Курском, а некоторые взяты в плен. Об этом рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с «Царьградом».

«Я уже в середине августа открыто говорил, что чем дольше будут вестись бои в Курской области, тем нам лучше. Ни в коем случае нельзя громить эту группировку полностью, выдавливая её за пределы наших госграниц», — отметил эксперт.

По его словам, Украина несёт большие потери, и стратегических резервов у неё нет — все уничтожены на Курском направлении. Бригады ВСУ в лучшем случае укомплектованы людьми на 70%, в некоторых ещё меньше. Вместо заявленных 4,5 тысячи человек, проходивших военную подготовку во Франции, на фронте оказалось 2,5 тысячи, а укомплектованность этой бригады составляет всего 30-40%.

«Когда их начали снимать и перебрасывать двумя частями, в том числе на Курское направление, ещё 120 человек, как оказалось, остались во Франции. То есть по итогу вернулось меньше двух тысяч. Больше их никто не видел», — добавил Онуфриенко.