«Загнали в ловушку»: Отправку элиты ВСУ под Курск сочли ошибкой после взятия 1000 солдат в клещи
Аналитик Онуфриенко: Киев бросил под Курск лучших бойцов, что оказалось провалом
Боец ВСУ. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official
Киев направил для атаки Курской области своих лучших бойцов, обученных по стандартам НАТО. Часть «элиты» ВСУ в итоге была разбита под Курском, а некоторые взяты в плен. Об этом рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с «Царьградом».
«Я уже в середине августа открыто говорил, что чем дольше будут вестись бои в Курской области, тем нам лучше. Ни в коем случае нельзя громить эту группировку полностью, выдавливая её за пределы наших госграниц», — отметил эксперт.
По его словам, Украина несёт большие потери, и стратегических резервов у неё нет — все уничтожены на Курском направлении. Бригады ВСУ в лучшем случае укомплектованы людьми на 70%, в некоторых ещё меньше. Вместо заявленных 4,5 тысячи человек, проходивших военную подготовку во Франции, на фронте оказалось 2,5 тысячи, а укомплектованность этой бригады составляет всего 30-40%.
«Когда их начали снимать и перебрасывать двумя частями, в том числе на Курское направление, ещё 120 человек, как оказалось, остались во Франции. То есть по итогу вернулось меньше двух тысяч. Больше их никто не видел», — добавил Онуфриенко.
Помимо личного состава Украина потеряла под Курском много военной техники. Прежде всего, это натовские танки Abrams и Leopard, а также ракетные комплексы HIMERS и МЛРС-270, средства ПВО.
Ранее Life.ru узнал, что около 1000 брошенных командованием военнослужащих украинской армии попали в полное окружение российских войск в Курской области. Теперь ВС РФ уничтожают все группы, которые пытаются вырваться из кольца. Морпехи показали видео удара по сотням бойцов ВСУ, бегущим из окружения.