Украинские военнослужащие придумали план по отходу из котла под Курском. Всего планировалось вывести около 250 солдат, однако российские ВС, разгадав замысел, решили внести свои коррективы. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты показала в Телеграм-канале Тройка видео встречи врага с их беспилотниками.

Удар российских войск по отступающим солдатам ВСУ. Видео © Telegram / Тройка

ВСУ хотели отвести из Курской области бойцов 17-й ОТБР и прочих подразделений, но планам не суждено было сбыться из-за комбинированного удара ВС РФ, которым накрыло около 180 украинских боевиков, сообщает Mash.

Ещё 24 военнослужащих попали в плен, где рассказали, что в окружении в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща остаются от 400 до 600 их сослуживцев, в числе которых есть и иностранные наёмники. Сперва они выходили из кольца малыми группами, но находиться на позиции стало невыносимо без боеприпасов, еды и ротации, из-за чего отчаянные солдаты пошли ва-банк, ринувшись прочь всей толпой.

За последние три дня Российская армия продвинулась в Курской области на 7 километров. Сейчас солдаты продолжают гнать ВСУ из Дарьино, Новоивановки, Погребков, Марьевки и Орловки. В окружение взяты Черкасская Конопелька и Плёхово. Кроме того, была освобождена Фанасеевка. На очереди — деревня Куриловка.