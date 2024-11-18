Морпехи сняли с неба чудовищный итог рывка ВСУ из кольца под Курском: 180 убиты, 24 пленены
Морпехи показали видео удара по сотням бойцов ВСУ, бегущим из кольца под Курском
Украинские военнослужащие придумали план по отходу из котла под Курском. Всего планировалось вывести около 250 солдат, однако российские ВС, разгадав замысел, решили внести свои коррективы. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты показала в Телеграм-канале Тройка видео встречи врага с их беспилотниками.
Удар российских войск по отступающим солдатам ВСУ. Видео © Telegram / Тройка
ВСУ хотели отвести из Курской области бойцов 17-й ОТБР и прочих подразделений, но планам не суждено было сбыться из-за комбинированного удара ВС РФ, которым накрыло около 180 украинских боевиков, сообщает Mash.
Ещё 24 военнослужащих попали в плен, где рассказали, что в окружении в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща остаются от 400 до 600 их сослуживцев, в числе которых есть и иностранные наёмники. Сперва они выходили из кольца малыми группами, но находиться на позиции стало невыносимо без боеприпасов, еды и ротации, из-за чего отчаянные солдаты пошли ва-банк, ринувшись прочь всей толпой.
За последние три дня Российская армия продвинулась в Курской области на 7 километров. Сейчас солдаты продолжают гнать ВСУ из Дарьино, Новоивановки, Погребков, Марьевки и Орловки. В окружение взяты Черкасская Конопелька и Плёхово. Кроме того, была освобождена Фанасеевка. На очереди — деревня Куриловка.
Ранее Life.ru узнал, что около 1000 брошенных командованием военнослужащих украинской армии попали в полное окружение российских войск в Курской области. Теперь ВС РФ уничтожают все группы, которые пытаются вырваться из кольца.
Telegram / Тройка