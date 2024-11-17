Названы два основных фактора успешности массированного удара по объектам ВСУ

Военный обозреватель Влад Шлепченко выделил два основных фактора успешности российского массированного удара по объектам на Украине. Первый, по его словам, заключается в том, что наши военные использовали сразу несколько видов крылатых ракет, включая «Цирконы», «Калибры» и другие.

«Второй момент, который стоит отметить, и, судя по всему, судя по последствиям удара, ПВО и Киева, и Одессы, и Днепропетровска была прорвана, и противник не смог отразить эти удары. То есть эффективность очень сильно возросла. Возможно, за счёт массовости, возможно, за счёт применения новой тактики», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.