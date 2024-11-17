Названы два основных фактора успешности массированного удара по объектам ВСУ
Эксперт Шлепченко назвал два основных фактора успешности удара ВС РФ по Украине
Военный обозреватель Влад Шлепченко выделил два основных фактора успешности российского массированного удара по объектам на Украине. Первый, по его словам, заключается в том, что наши военные использовали сразу несколько видов крылатых ракет, включая «Цирконы», «Калибры» и другие.
«Второй момент, который стоит отметить, и, судя по всему, судя по последствиям удара, ПВО и Киева, и Одессы, и Днепропетровска была прорвана, и противник не смог отразить эти удары. То есть эффективность очень сильно возросла. Возможно, за счёт массовости, возможно, за счёт применения новой тактики», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.
Также Шлепченко пришёл к выводу, что увеличение эффективности ударов ВС РФ свидетельствует как о техническом усовершенствовании средств поражения, так и о развитии тактики их использования.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам газодобычи, которые используются для обеспечения работы ВПК Украины. Кроме того, сегодня утром наши военные совершили атаки на критически важные объекты украинской энергетической инфраструктуры, а также предприятия, производящие продукцию военного назначения. Известно, что после этого на территории Незалежной ввели режим экстренных отключений света. В МИД Украины отметили, что ВС РФ предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет.
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