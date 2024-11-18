1000 брошенных ВСУшников оказались в полном окружении ВС РФ в Курской области

1000 брошенных солдат ВСУ оказались в полном окружении Российской Армии в Курской области. При попытке выбраться из него за сутки, по данным SHOT, уничтожено около 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП, двое взяты в плен.

Удары ВС РФ по ВСУ в Курской области. Видео © SHOT

Российские военные продолжают глушить связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя, что позволяет нашим бойцам незаметно для украинских военных перемещаться. Украинские военные же ведут огонь по своим сослуживцам снарядами калибра 82 и 120 мм.

До 20 человек потеряла украинская армия, пытаясь выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили бойцы 155-й морской пехоты и нанесли противнику точные удары. В минувшие сутки ВСУ повторно попытались выбраться из окружения, потеряв в итоге около 130 бойцов.

Всего за минувшие сутки ВС РФ взяли в плен до 40 украинских военнослужащих.