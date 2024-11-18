Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 08:19

1000 брошенных ВСУшников оказались в полном окружении ВС РФ в Курской области

1000 брошенных солдат ВСУ оказались в полном окружении Российской Армии в Курской области. При попытке выбраться из него за сутки, по данным SHOT, уничтожено около 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП, двое взяты в плен.

Удары ВС РФ по ВСУ в Курской области. Видео © SHOT

Российские военные продолжают глушить связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя, что позволяет нашим бойцам незаметно для украинских военных перемещаться. Украинские военные же ведут огонь по своим сослуживцам снарядами калибра 82 и 120 мм.

До 20 человек потеряла украинская армия, пытаясь выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили бойцы 155-й морской пехоты и нанесли противнику точные удары. В минувшие сутки ВСУ повторно попытались выбраться из окружения, потеряв в итоге около 130 бойцов.

Всего за минувшие сутки ВС РФ взяли в плен до 40 украинских военнослужащих.

Более 20 бойцов ВСУ попали в плен при попытке прорваться из котла в Курской области
Более 20 бойцов ВСУ попали в плен при попытке прорваться из котла в Курской области

А накануне в Минобороны сообщили, что в районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожено более 80 украинских солдат, которые пытались прорваться из окружения. Ещё около 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из них была брошена сослуживцами.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar