Более 20 бойцов ВСУ попали в плен при попытке прорваться из котла в Курской области

17 ноября в Курской области ВСУ попытались прорваться из окружения, создав группы по 15-20 человек. Министерство обороны России сообщило в телеграм-канале, что в ходе этой попытки были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, около 40 человек получили ранения, а 24 оказались в плену.