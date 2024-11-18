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Регион
17 ноября, 21:21

Более 20 бойцов ВСУ попали в плен при попытке прорваться из котла в Курской области

Минобороны: 40 бойцов ВСУ ранены при попытке прорыва из котла в Курской области

17 ноября в Курской области ВСУ попытались прорваться из окружения, создав группы по 15-20 человек. Министерство обороны России сообщило в телеграм-канале, что в ходе этой попытки были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, около 40 человек получили ранения, а 24 оказались в плену.

По информации ведомства, в 4 утра противник предпринял попытку выйти из окружения, организовав несколько групп. Российские войска нанесли эффективный огонь, что привело к значительным потерям среди сил ВСУ. Некоторые раненые были брошены.

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Ранее в Курской области сбили две авиационные бомбы, запущенные украинскими вооружёнными силами. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Тимур Хингеев
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