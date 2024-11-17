В Курской области сбили две украинские авиабомбы
Губернатор Смирнов: Средства ПВО сбили две авиабомбы ВСУ в Курской области
В Курской области сбили две авиационные бомбы, запущенные украинскими вооружёнными силами. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении Смирнова, опубликованного в его телеграм-канале.
Губернатор поблагодарил бойцов ПВО за защиту.
Ранее в Курской области при атаке украинского беспилотника погибла местная журналистка. Ещё несколько человек пострадали.
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