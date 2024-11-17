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Регион
17 ноября, 15:33

В Курской области сбили две украинские авиабомбы

Губернатор Смирнов: Средства ПВО сбили две авиабомбы ВСУ в Курской области

В Курской области сбили две авиационные бомбы, запущенные украинскими вооружёнными силами. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении Смирнова, опубликованного в его телеграм-канале.

Губернатор поблагодарил бойцов ПВО за защиту.

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Ранее в Курской области при атаке украинского беспилотника погибла местная журналистка. Ещё несколько человек пострадали.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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