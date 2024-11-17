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17 ноября, 17:09

Эксперт назвал самое перспективное направление для Армии России в зоне СВО

Эксперт Онуфриенко: Ситуация у Курахово является перспективной для РФ в зоне СВО

Кураховское направление является наиболее перспективным в зоне спецоперации (СВО) для российских военных. Такое мнение выразил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Даже после освобождения Сонцовки и близлежащих сёл мы не сможем рывком выйти на Константинополь, потому что там несколько укрепрайонов. Они расположены к северу от водохранилища и к югу от него. И у противника эта позиция лучше прикрыта. Но здесь наиболее эффективно сейчас развивается ситуация», — пояснил эксперт в беседе с «Царьградом».

Военный аналитик отметил, что главный успех в том, что ВС России заканчивают зачистку села Дальнее, которое находится в трёх километрах к югу от Курахово. В настоящее время происходит выравнивание линии фронта между этим населённым пунктом и передовыми частями, которые закрепились в самом городе. Однако это, по словам Онуфриенко, пока нельзя назвать штурмом Курахово. Эксперт добавил, что после освобождения участка российские войска смогут подтащить артиллерию и РСЗО, не попадая под постоянные удары дронов.
«Наступая от Дальнего, мы по крайней мере сможем перейти к городской застройке Курахово. Да, это не самый лучший вариант. Но он представляется наиболее перспективным. Ну и по мере того, как наши будут подходить с севера к водохранилищу, оттуда, безусловно, тоже будет огневая поддержка», — подчеркнул специалист.
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Озвучены три промаха ВСУ, из-за которых им грозит позорный побег из Курахово

Напомним, ранее стало известно, что около половины территории Курахово в ДНР находится под контролем ВС России. По словам советника главы республики Яна Гагина, это направление все ещё остаётся одним из самых «горячих». Тем временем ВСУ пытаются массово покидать взятые в клещи позиции в районе города, неся при этом потери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
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