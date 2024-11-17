Эксперт назвал самое перспективное направление для Армии России в зоне СВО

«Даже после освобождения Сонцовки и близлежащих сёл мы не сможем рывком выйти на Константинополь, потому что там несколько укрепрайонов. Они расположены к северу от водохранилища и к югу от него. И у противника эта позиция лучше прикрыта. Но здесь наиболее эффективно сейчас развивается ситуация», — пояснил эксперт в беседе с «Царьградом».