Наши парни зашли в центр Курахово, около половины города находится под контролем ВС РФ
Гагин: Около половины территории Курахово находится под контролем ВС России
Российские войска уже вошли в центр города Курахово в ДНР и контролируют почти половину территории населённого пункта. Тем не менее это направление остаётся одним из самых «горячих», идут бои. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около 5-6 километров», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, что на днях ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить наступление ВС РФ. При этом Российская армия уже зашла в Курахово, в городе идут ожесточённые бои, бойцы ВС РФ берут его в клещи. Financial Times узнало, что ВСУ уже готовы оставить свои позиции в городе, но до сих пор не получили сверху приказа.
Минобороны РФ