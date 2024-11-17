ВСУ бросили раненых сослуживцев при попытке вырваться из котла под Курском
Минобороны РФ: В районе Ольговской Рощи уничтожено более 80 солдат ВСУ
В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожено более 80 украинских солдат, которые пытались прорваться из окружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, сегодня в четыре часа утра ВСУ предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из окружения, образовавшегося в районе Ольговской Рощи. Однако противник потерпел крах.
«В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами», — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, в плен были взяты 24 украинских солдата. В настоящее время группировка российских войск «Север» продолжают зачистку в районе Ольговской Рощи.
Тем временем общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили свыше 32 930 военных. Также украинские войска лишились 213 танков, 136 БМП, 951 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS.
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