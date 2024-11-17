Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 18:12

ВСУ бросили раненых сослуживцев при попытке вырваться из котла под Курском

Минобороны РФ: В районе Ольговской Рощи уничтожено более 80 солдат ВСУ

В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожено более 80 украинских солдат, которые пытались прорваться из окружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, сегодня в четыре часа утра ВСУ предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из окружения, образовавшегося в районе Ольговской Рощи. Однако противник потерпел крах.

«В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в плен были взяты 24 украинских солдата. В настоящее время группировка российских войск «Север» продолжают зачистку в районе Ольговской Рощи.

Тем временем общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили свыше 32 930 военных. Также украинские войска лишились 213 танков, 136 БМП, 951 автомобиля, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS.

В Курской области сбили две украинские авиабомбы
В Курской области сбили две украинские авиабомбы
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar