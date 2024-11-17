В районе Ольговской Рощи в Курской области уничтожено более 80 украинских солдат, которые пытались прорваться из окружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, сегодня в четыре часа утра ВСУ предприняли попытку группами по 15-20 человек прорваться из окружения, образовавшегося в районе Ольговской Рощи. Однако противник потерпел крах.

«В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в плен были взяты 24 украинских солдата. В настоящее время группировка российских войск «Север» продолжают зачистку в районе Ольговской Рощи.