Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли 255 солдат в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 16 ноября.

«Ударами армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное. За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены 3 бронетранспортёра, боевая бронированная машина, 7 автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы», — пояснили в оборонном ведомстве.

Тем временем общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили свыше 32 930 военных. Кроме того, украинские войска лишились 213 танков, 136 БПМ, 951 автомобиля, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS.