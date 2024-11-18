Целый взвод украинских военных сдался в плен в Курской области

В Курской области в плен сдался взвод украинских военных. Они решили прекратить сопротивление после того, как узнали об успешном наступлении российских подразделений. Военнопленные сообщили, что специальные подразделения в ВСУ не позволяют им отступать, угрожая расправой. Об этом сообщает телеграм-канал «Узел связи».

Взвод ВСУ сдался в военный плен. Видео © Telegram / УЗЕЛ СВЯЗИ

«Получается, это загранотряд. И отрабатывают именно по своим. Лучше выбрать плен. Это хотя бы шанс на жизнь», — рассказывает один из пленных.

«Я благодарен Российской Федерации, что я жив-здоров. Потому что, если бы я остался там, где я был, то шансов выжить не было бы», — добавил второй военнопленный.