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18 ноября, 12:32

Целый взвод украинских военных сдался в плен в Курской области

В Курской области в плен сдался взвод украинских военных. Они решили прекратить сопротивление после того, как узнали об успешном наступлении российских подразделений. Военнопленные сообщили, что специальные подразделения в ВСУ не позволяют им отступать, угрожая расправой. Об этом сообщает телеграм-канал «Узел связи».

Взвод ВСУ сдался в военный плен. Видео © Telegram / УЗЕЛ СВЯЗИ

«Получается, это загранотряд. И отрабатывают именно по своим. Лучше выбрать плен. Это хотя бы шанс на жизнь», — рассказывает один из пленных.

«Я благодарен Российской Федерации, что я жив-здоров. Потому что, если бы я остался там, где я был, то шансов выжить не было бы», — добавил второй военнопленный.

Раскрыто число военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю
Раскрыто число военных ВСУ, сдавшихся в плен за неделю

Ранее Life.ru рассказывал, что 17 ноября в Курской области украинские вооружённые силы предприняли попытку выйти из окружения, формируя группы по 15-20 человек. По информации Министерства обороны России, в результате этой операции было уничтожено свыше 80 украинских солдат, примерно 40 человек получили ранения, а 24 бойца были взяты в плен.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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