Целый взвод украинских военных сдался в плен в Курской области
В Курской области в плен сдался взвод украинских военных. Они решили прекратить сопротивление после того, как узнали об успешном наступлении российских подразделений. Военнопленные сообщили, что специальные подразделения в ВСУ не позволяют им отступать, угрожая расправой. Об этом сообщает телеграм-канал «Узел связи».
Взвод ВСУ сдался в военный плен. Видео © Telegram / УЗЕЛ СВЯЗИ
«Получается, это загранотряд. И отрабатывают именно по своим. Лучше выбрать плен. Это хотя бы шанс на жизнь», — рассказывает один из пленных.
«Я благодарен Российской Федерации, что я жив-здоров. Потому что, если бы я остался там, где я был, то шансов выжить не было бы», — добавил второй военнопленный.
Ранее Life.ru рассказывал, что 17 ноября в Курской области украинские вооружённые силы предприняли попытку выйти из окружения, формируя группы по 15-20 человек. По информации Министерства обороны России, в результате этой операции было уничтожено свыше 80 украинских солдат, примерно 40 человек получили ранения, а 24 бойца были взяты в плен.
Telegram / Зеленский