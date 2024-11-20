Зеленский без утайки назвал условия, при которых Украина проиграет России

Украина проиграет в конфликте сразу после того, как США прекратит предоставлять Киеву военную помощь. Об этом лично заявил Владимир Зеленский во время интервью телеканалу Fox News. По его словам, сейчас для ВСУ «очень сложный период».

«Если помощь прекратится, я думаю, мы проиграем», — сказал глава киевского режима.

По словам бывшего комика, отсутствие единства по украинскому вопросу является опасным фактором для мира. Также важна сплочённость Вашингтона и Киева, но не факт, что она останется.

Он уверен, что Дональд Трамп сможет решить конфликт и вообще этот вопрос «гораздо больше зависит от США», чем от России. Зеленский убеждён, что для Трампа будет непросто повлиять на руководство РФ, но «если он использует всё, что есть у Штатов, да, он сможет».