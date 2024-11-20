В Госдуме пригрозили Украине исчезновением с лица земли
Депутат Колесник: Украина может исчезнуть с лица земли после приказа Байдена
Украине предсказали весьма плачевное будущее после разрешения Джо Байдена наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь РФ. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, это решение пока ещё действующего президента США может не только изменить ход конфликта на Украине, но и стереть страну с лица земли.
«Украина может исчезнуть с лица земли и потерять свою государственность», — отметил депутат в беседе с «Лентой.ру».
Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновников и военных экспертов сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом ракет ATACMS по территории России. Такое решение было якобы принято из-за того, что Москва привлекла к боевым действиям в Курской области войска из Северной Кореи. Ожидается, что ВСУ в первую очередь будут использовать дальнобойные ракеты для атаки Курской области, где украинцы сейчас терпят поражение. Однако первый удар шестью ракетами ATACMS был совершён Киевом по Брянской области — российские ПВО сбили пять из них, шестую повредили. В ООН осудили приказ Байдена, заявив об эскалации конфликта.
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