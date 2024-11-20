В Госдуме пригрозили Украине исчезновением с лица земли

Украине предсказали весьма плачевное будущее после разрешения Джо Байдена наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь РФ. По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, это решение пока ещё действующего президента США может не только изменить ход конфликта на Украине, но и стереть страну с лица земли.