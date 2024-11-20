Новую ядерную доктрину РФ назвали «второй жёлтой карточкой» для НАТО

Текст новой ядерной доктрины, утверждённый президентом России Владимиром Путиным, напомнил жёлтую карточку в футболе. Этот документ, по мнению полковника Виктора Баранца, вторая жёлтая карточка, которая пока ещё не превратилась в красную. То есть последнее предупреждение нашей страны, адресованное прямо НАТО.

«Особенно положение, что любая страна, которая будет проявлять агрессию в отношении России, втянет в войну с Россией весь блок. Это прямой сигнал НАТО», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.

Также полковник обратил внимание на то, что ни в одной ядерной доктрине до этого не было пункта о применении оружия массового поражения. Баранец напомнил, что речь идёт не только о ядерных бомбах или ракетах, а также о химическом оружии и бактериологическом.