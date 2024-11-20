Новую ядерную доктрину РФ назвали «второй жёлтой карточкой» для НАТО
Полковник Баранец: Новая ядерная доктрина РФ — это последнее предупреждение НАТО
Текст новой ядерной доктрины, утверждённый президентом России Владимиром Путиным, напомнил жёлтую карточку в футболе. Этот документ, по мнению полковника Виктора Баранца, вторая жёлтая карточка, которая пока ещё не превратилась в красную. То есть последнее предупреждение нашей страны, адресованное прямо НАТО.
«Особенно положение, что любая страна, которая будет проявлять агрессию в отношении России, втянет в войну с Россией весь блок. Это прямой сигнал НАТО», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.
Также полковник обратил внимание на то, что ни в одной ядерной доктрине до этого не было пункта о применении оружия массового поражения. Баранец напомнил, что речь идёт не только о ядерных бомбах или ракетах, а также о химическом оружии и бактериологическом.
«Что самое главное — мы в очередной раз констатируем: использование России ядерного оружия —это крайняя, крайняя мера. И на Западе должны услышать серьёзность этого заявления. Теперь перед ними чётко нарисованы «красные линии», не воображаемые, а вполне реальные. И ответом на их пересечение может стать ядерный удар» — высказался эксперт.
Напомним, что Владимир Путин утвердил новую редакцию ядерной доктрины России 19 ноября. В стратегический документ пришлось вносить правки из-за давления обстоятельств, пояснили в Госдуме. За несколько дней до этого США сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ для ВСУ, чем боевики киевского режима сразу же воспользовались.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin