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20 ноября, 07:53

Новую ядерную доктрину РФ назвали «второй жёлтой карточкой» для НАТО

Полковник Баранец: Новая ядерная доктрина РФ — это последнее предупреждение НАТО

Текст новой ядерной доктрины, утверждённый президентом России Владимиром Путиным, напомнил жёлтую карточку в футболе. Этот документ, по мнению полковника Виктора Баранца, вторая жёлтая карточка, которая пока ещё не превратилась в красную. То есть последнее предупреждение нашей страны, адресованное прямо НАТО.

«Особенно положение, что любая страна, которая будет проявлять агрессию в отношении России, втянет в войну с Россией весь блок. Это прямой сигнал НАТО», — отметил эксперт в беседе с kp.ru.

Также полковник обратил внимание на то, что ни в одной ядерной доктрине до этого не было пункта о применении оружия массового поражения. Баранец напомнил, что речь идёт не только о ядерных бомбах или ракетах, а также о химическом оружии и бактериологическом.

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«Что самое главное — мы в очередной раз констатируем: использование России ядерного оружия —это крайняя, крайняя мера. И на Западе должны услышать серьёзность этого заявления. Теперь перед ними чётко нарисованы «красные линии», не воображаемые, а вполне реальные. И ответом на их пересечение может стать ядерный удар» — высказался эксперт.

Напомним, что Владимир Путин утвердил новую редакцию ядерной доктрины России 19 ноября. В стратегический документ пришлось вносить правки из-за давления обстоятельств, пояснили в Госдуме. За несколько дней до этого США сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ для ВСУ, чем боевики киевского режима сразу же воспользовались.

Обложка ©

Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Алёна Зиновьева
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