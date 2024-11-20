Доктрина животворящая: Макрон внезапно обратился к Путину и заговорил о здравом смысле
Макрон призвал Россию к деэскалации после обновления ядерной доктрины
Французский лидер Эмманюэль Макрон обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на полях саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Глава европейского государства призвал президента РФ к коллективной деэскалации на Украине. Заявление политика прозвучало аккурат на фоне сообщений о легализации дальнобойных ударов ВСУ и обновления ядерной доктрины России.
«Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — произнёс Макрон в Рио-де-Жанейро.
Напомним, что глава Кремля утвердил новую редакцию ядерной доктрины России 19 ноября. В стратегический документ пришлось вносить правки из-за давления обстоятельств, пояснили в Госдуме. За несколько дней до этого Соединённые Штаты сняли ограничения на дальнобойные удары по РФ для ВСУ, чем боевики киевского режима сразу же воспользовались.
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