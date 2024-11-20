Доктрина животворящая: Макрон внезапно обратился к Путину и заговорил о здравом смысле

Французский лидер Эмманюэль Макрон обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на полях саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Глава европейского государства призвал президента РФ к коллективной деэскалации на Украине. Заявление политика прозвучало аккурат на фоне сообщений о легализации дальнобойных ударов ВСУ и обновления ядерной доктрины России.