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Регион
20 ноября, 02:47
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Доктрина животворящая: Макрон внезапно обратился к Путину и заговорил о здравом смысле

Макрон призвал Россию к деэскалации после обновления ядерной доктрины

Французский лидер Эмманюэль Макрон обратился к российскому коллеге Владимиру Путину на полях саммита «Большой двадцатки» в Бразилии. Глава европейского государства призвал президента РФ к коллективной деэскалации на Украине. Заявление политика прозвучало аккурат на фоне сообщений о легализации дальнобойных ударов ВСУ и обновления ядерной доктрины России.

«Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — произнёс Макрон в Рио-де-Жанейро.

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Напомним, что глава Кремля утвердил новую редакцию ядерной доктрины России 19 ноября. В стратегический документ пришлось вносить правки из-за давления обстоятельств, пояснили в Госдуме. За несколько дней до этого Соединённые Штаты сняли ограничения на дальнобойные удары по РФ для ВСУ, чем боевики киевского режима сразу же воспользовались.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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