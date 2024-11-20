Пентагон готовит для Украины ещё один пакет с оружием на $275 млн

В американском Минобороны хотят отправить Украине очередной пакет с оружием на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Авторы уточнили, что в новый набор будут включены средства ПВО, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы калибра 105 и 155 мм, противотанковые комплексы Javelin, другое военное оборудование и запчасти.