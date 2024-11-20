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20 ноября, 09:02

Пентагон готовит для Украины ещё один пакет с оружием на $275 млн

В американском Минобороны хотят отправить Украине очередной пакет с оружием на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Авторы уточнили, что в новый набор будут включены средства ПВО, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также боеприпасы калибра 105 и 155 мм, противотанковые комплексы Javelin, другое военное оборудование и запчасти.

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Администрация американского президента Джо Байдена старается с максимальной пользой потратить оставшееся время перед его уходом на покой. Ранее СМИ сообщали, что Штаты торопятся как можно скорее передать Украине последний пакет помощи на 6 миллиардов долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Владимир Озеров
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