Тревогу по баллистике объявили на всей территории Украины

При этом ранее 21 ноября украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не комментировала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире. Владимир Зеленский и Воздушные силы Украины также утверждают, что была применена МБР.