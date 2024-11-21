Тревогу по баллистике объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. При этом действует сигнал «Баллистика», сообщает издание «Страна».
«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!», — сообщили в ВСУ.
При этом ранее 21 ноября украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не комментировала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире. Владимир Зеленский и Воздушные силы Украины также утверждают, что была применена МБР.
ТАСС / Алексей Коновалов