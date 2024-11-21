Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 13:15

Тревогу по баллистике объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. При этом действует сигнал «Баллистика», сообщает издание «Страна».

«Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!», — сообщили в ВСУ.

«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине
«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине

При этом ранее 21 ноября украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не комментировала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире. Владимир Зеленский и Воздушные силы Украины также утверждают, что была применена МБР.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar