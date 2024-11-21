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Регион
21 ноября, 11:05
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«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине

Блогер Подоляка рассказал о первой атаке по Украине баллистической ракетой РС-26

Военный блогер Юрий Подоляка не исключил, что Россия могла совершить первую атаку баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». В своём телеграм-канале он проанализировал видео, которое, как утверждается, сделано в момент этого удара.

«Начало первого взрыва в кадр не попало, а потому трудно судить, работала по БЧ ПВО противника или нет. Но по всем остальным трём видно, что ПВО ВСУ пыталось отработать. И не попали. И это, судя по интервалу прилётов, не блоки одной ракеты. И все четыре ракеты отработали штатно и не были сбиты (траектории чёткие, красивые и без отклонений, с последующими взрывами)», — написал Подоляка.

Напомним, украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить для удара по цели межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не подтверждала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире.

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Telegram / «Политика Страны»

Александра Вишнякова
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