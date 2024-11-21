«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине

Военный блогер Юрий Подоляка не исключил, что Россия могла совершить первую атаку баллистической ракетой РС-26 «Рубеж». В своём телеграм-канале он проанализировал видео, которое, как утверждается, сделано в момент этого удара.

Напомним, украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить для удара по цели межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не подтверждала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире.