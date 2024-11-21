Зеленский утверждает, что по заводу в Днепропетровске была запущена МБР «Рубеж»
Владимир Зеленский вслед за украинскими СМИ утверждает, что Россия ударила по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Рубеж». По словам главаря киевского режима, она обладала всеми характеристиками этого типа снарядов.
«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы», — заявил Зеленский.
Напомним, украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить для удара по цели межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не подтверждала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире.
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