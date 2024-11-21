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Регион
21 ноября, 12:34
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Зеленский утверждает, что по заводу в Днепропетровске была запущена МБР «Рубеж»

Владимир Зеленский вслед за украинскими СМИ утверждает, что Россия ударила по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Рубеж». По словам главаря киевского режима, она обладала всеми характеристиками этого типа снарядов.

«Сегодня была новая российская ракета. Все характеристикискорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы», — заявил Зеленский.

«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине
«Траектории чёткие, красивые»: Блогер Подоляка оценил видео с ударом МБР «Рубеж» по Украине

Напомним, украинские СМИ сообщили, что ВС РФ могли впервые применить для удара по цели межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Удар пришёлся по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Москва пока официально не подтверждала это, но если атака подтвердится, то речь будет идти о первом боевом применении МБР в мире.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Мария Любицкая
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