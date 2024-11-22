«Пугающая эскалация»: Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике»

Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» Днепропетровске является «пугающей эскалацией», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, это показывает, «насколько опасен» продолжающийся конфликт .

« Пугающая эскалация», — сказал Шольц на публичном выступлении, транслируемое телеканалом N-TV.

Кроме того, канцлер вновь повторит, что Германия не будет поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину.