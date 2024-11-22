«Пугающая эскалация»: Шольц с тревогой высказался о русском «Орешнике»
Шольц назвал применение Россией ракеты «Орешник» пугающей эскалацией
Олаф Шольц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» Днепропетровске является «пугающей эскалацией», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, это показывает, «насколько опасен» продолжающийся конфликт.
Момент удара по Днепропетровску. Видео © Telegram / «Политика Страны»
«Пугающая эскалация», — сказал Шольц на публичном выступлении, транслируемое телеканалом N-TV.
Кроме того, канцлер вновь повторит, что Германия не будет поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Президент России Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО.