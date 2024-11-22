«Эпические кадры»: Капитан запаса назвал супервысокотехнологичным новый русский «Орешник»

«Момент прилёта боеголовок – это эпические кадры. Для многих стало откровением впервые увидеть, как самонаводящиеся разделяющиеся части боеголовки прилетают к месту встречи с землёй», — сказал Горбачев в беседе с РИА «Новости».

Применение «Орешника» Россией Горбачёв назвал хорошим способом демонстрации того, что страна по-прежнему обладает передовым опытом в конструировании и разработке ракет различных габаритов. Добавив, что «супостат» ещё долго будет гадать, что именно было применено. Сама же ракета, отметил собеседник агентства, является супервысокотехнологичной.