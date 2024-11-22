«Эпические кадры»: Капитан запаса назвал супервысокотехнологичным новый русский «Орешник»
Эксперт Горбачёв назвал эпическими кадры удара гиперзвуковой ракетой «Орешник»
Кадры применения новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» выглядят действительно эпическими. К такому мнению пришёл директор института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачёв.
Момент удара по Днепропетровску. Видео © Telegram / «Политика Страны»
«Момент прилёта боеголовок – это эпические кадры. Для многих стало откровением впервые увидеть, как самонаводящиеся разделяющиеся части боеголовки прилетают к месту встречи с землёй», — сказал Горбачев в беседе с РИА «Новости».
Применение «Орешника» Россией Горбачёв назвал хорошим способом демонстрации того, что страна по-прежнему обладает передовым опытом в конструировании и разработке ракет различных габаритов. Добавив, что «супостат» ещё долго будет гадать, что именно было применено. Сама же ракета, отметил собеседник агентства, является супервысокотехнологичной.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Президент России Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО.
Telegram / «Политика Страны»