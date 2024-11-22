После пуска «Орешника» срочно созывают заседание Совета Украина — НАТО
На 26 ноября назначено экстренное заседание Совета Украина — НАТО
На 26 ноября назначено экстренное заседание Совета Украина — НАТО, как пишет агентство France Presse, обсуждаться будет удар новейшей российской ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины.
Напомним, 21 ноября ВС РФ применили новую ракету в ответ на удары ВСУ по территории России западными дальнобойными снарядами. Президент России Владимир Путин рассказал, что речь идёт о новейшей системе средней дальности «Орешник». Эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду) и неподвластны никаким системам ПВО.
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ТАСС / ZUMA