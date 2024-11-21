Перехватить невозможно: Путин раскрыл скорость новейшей ракеты «Орешник»
Путин: У противника нет средств для противодействия системе «Орешник»
На сегодняшний день не существует средств противодействия новейшей российской системе «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства указал, что при использовании этого оружия будут заранее распространяться оповещения из гуманитарных соображений.
«Будем делать это [рассылать оповещения] по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасения? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшней день не существует», — заявил российский лидер.
Путин добавил, что ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду). Никакие системы ПВО в мире и создаваемые США системы ПРО в Европе не способны перехватить такие снаряды. Это исключено, подчеркнул глава государства.
Напомним, что ранее президент США Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Решение Штатов поддержали Франция и Британия в отношении своих дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. 19 ноября ВСУ впервые ударили по территории России ATACMS. В Минобороны РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Сегодня, 21 ноября, российские средства ПВО за сутки сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.
Life.ru