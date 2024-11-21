Перехватить невозможно: Путин раскрыл скорость новейшей ракеты «Орешник»

На сегодняшний день не существует средств противодействия новейшей российской системе «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства указал, что при использовании этого оружия будут заранее распространяться оповещения из гуманитарных соображений.

«Будем делать это [рассылать оповещения] по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасения? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшней день не существует», — заявил российский лидер.