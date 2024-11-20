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20 ноября, 15:56

В Британии допустили, что Запад надавит на Киев ради переговоров с РФ в 2025 году

Economist: Переговоры об окончании конфликта на Украине могут пройти в 2025 году

Украинский конфликт может завершиться за столом переговоров уже в 2025 году, после чего боевые действия пойдут на спад. При этом именно страны Запада принудят Киев сделать шаг к дипломатическому общению с Москвой, так как иссякнут их возможности снабжать Украину деньгами и оружием. Об этом пишет британский журнал Economist.

«Сейчас представляется весьма вероятным, что обсуждение начнётся в 2025 году. Когда оно будет, боевые действия могут резко пойти на спад, вплоть до прекращения огня», — отмечается в публикации.

По мнению автора, конфликт окажется «полузамороженным» в период, пока стороны будут вести переговоры. Также утверждается, что Украина оказалась в очень невыгодном положении после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности киевские власти могут забыть о вступлении в НАТО, хотя альянс может продолжить кормить их обещаниями.

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Ранее приводились данные опроса Gallup, который провели в августе и октябре 2024 года. Как выяснилось, большинство украинцев согласны на переговоры с Россией и хотят скорейшего окончания конфликта. При этом респонденты готовы даже к территориальным уступкам.

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Татьяна Миссуми
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