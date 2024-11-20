В Британии допустили, что Запад надавит на Киев ради переговоров с РФ в 2025 году

Украинский конфликт может завершиться за столом переговоров уже в 2025 году, после чего боевые действия пойдут на спад. При этом именно страны Запада принудят Киев сделать шаг к дипломатическому общению с Москвой, так как иссякнут их возможности снабжать Украину деньгами и оружием. Об этом пишет британский журнал Economist.

«Сейчас представляется весьма вероятным, что обсуждение начнётся в 2025 году. Когда оно будет, боевые действия могут резко пойти на спад, вплоть до прекращения огня», — отмечается в публикации.

По мнению автора, конфликт окажется «полузамороженным» в период, пока стороны будут вести переговоры. Также утверждается, что Украина оказалась в очень невыгодном положении после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В частности киевские власти могут забыть о вступлении в НАТО, хотя альянс может продолжить кормить их обещаниями.