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19 ноября, 10:09

Большинство украинцев хочет скорейшего мира с Россией

Gallup: 52% украинцев хотели бы, чтобы Киев начал переговоры о прекращении СВО

Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup, который провели в августе и октябре 2024 года.

В среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы Киев вёл переговоры о прекращении войны как можно скорее. И только 38% считают, что их страна должна продолжать борьбу до победы. Ещё в 2022-ом эта цифра равнялась 73%. А в следующем году снизилась до 63%. Теперь же большинство за скорейшее окончание боевых действий.

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Тем временем президент Украины бросил дерзкий клич о Путине и принуждении России к миру. Зеленский также обвинил президента РФ в том, что он якобы не желает переговоров и хочет, чтобы конфликт продолжался. Европейские союзники предупредили главаря киевского режима о неизбежности компромисса с Путиным, а украинские коллеги уже начали подталкивать политика к тому, чтобы он рассмотрел новые способы привлечения РФ к переговорам. Сам Зеленский продолжает говорить, что никакое дипломатическое общение с Кремлём невозможно и противостояние будет продолжаться.

Обложка ©

Wikipedia / Вадим Чуприна

Алена Пенчугина
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