Большинство украинцев хочет скорейшего мира с Россией

Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup, который провели в августе и октябре 2024 года.

В среднем 52% украинцев хотели бы, чтобы Киев вёл переговоры о прекращении войны как можно скорее. И только 38% считают, что их страна должна продолжать борьбу до победы. Ещё в 2022-ом эта цифра равнялась 73%. А в следующем году снизилась до 63%. Теперь же большинство за скорейшее окончание боевых действий.