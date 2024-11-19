В Финляндии унизили Зеленского после слов о Путине: «Бывших клоунов не бывает!»
Финский профессор Малинен сказал про Зеленского, что «бывших клоунов не бывает»
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко высказался в адрес Владимира Зеленского. По его мнению, глава киевского режима продолжает устраивать клоунаду в большой политике, отказываясь от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Бывших клоунов не бывает», — написал Малинен в соцсети Х, комментируя заявление Зеленского о том, что Запад никогда не сможет заставить украинцев сесть за стол переговоров с Москвой.
Ранее Bloomberg написал, что Владимиру Зеленскому придётся пойти на компромисс с Россией. По мнению агентства, украинские союзники уже начали подталкивать политика к тому, чтобы он рассмотрел новые способы привлечения РФ к переговорам. Зеленский в одном из последних интервью заявил, что никакое дипломатическое общение с Кремлём невозможно и противостояние будет продолжаться.
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