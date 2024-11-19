Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко высказался в адрес Владимира Зеленского. По его мнению, глава киевского режима продолжает устраивать клоунаду в большой политике, отказываясь от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Бывших клоунов не бывает», — написал Малинен в соцсети Х, комментируя заявление Зеленского о том, что Запад никогда не сможет заставить украинцев сесть за стол переговоров с Москвой.